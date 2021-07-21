В Лабытнанги появилась еще одна теплая остановка

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги появился еще один теплый павильон. Его установили в мкр. Обской на ул. Полярная. Это уже вторая по счету «умная остановка» в микрорайоне транспортных строителей, а до конца лета там появится еще одна - по ул. Брусничная.

Также новые павильоны установят возле школы №8, Гимназии и по ул. Геофизическая. Напоминаем, что эти места выбрали сами горожане.

- Таким образом, в городском округе будет уже 13 теплых остановок. Пока точку в этом вопросе не ставим, - сообщили глава Лабытнанги Марина Трескова.

Отметим, что в каждом павильоне имеются камеры наблюдения, автоматические системы подогрева и освещения.