Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги и Харпа выбрали места для новых теплых остановок. Перед этим был проведен сбор предложений, а далее горожане голосовали за понравившиеся варианты.

По итогам голосования расстановка «умных павильонов» выглядит следующим образом:

- в Харпе на остановке по ул. Одесская;

- мкр. Обской - по ул. Брусничная и Полярная (возле поликлиники);

- возле школы №8 и Гимназии по ул. Геофизическая.

Теперь в городе будет 13 теплых павильонов, а пока что их семь, в том числе в мкр. Обской. Они появились благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. В каждом имеются камеры наблюдения, автоматические системы подогрева и освещения.

- Теплые остановки, особенно в зимний период, доказали свою эффективность и оценены жителями Семи лиственниц по достоинству, - отметила глава города Марина Трескова.