Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети
Жители Лабытнанги и Харпа выбрали места для новых теплых остановок. Перед этим был проведен сбор предложений, а далее горожане голосовали за понравившиеся варианты.
По итогам голосования расстановка «умных павильонов» выглядит следующим образом:
- в Харпе на остановке по ул. Одесская;
- мкр. Обской - по ул. Брусничная и Полярная (возле поликлиники);
- возле школы №8 и Гимназии по ул. Геофизическая.
Теперь в городе будет 13 теплых павильонов, а пока что их семь, в том числе в мкр. Обской. Они появились благодаря поддержке губернатора Дмитрия Артюхова. В каждом имеются камеры наблюдения, автоматические системы подогрева и освещения.
- Теплые остановки, особенно в зимний период, доказали свою эффективность и оценены жителями Семи лиственниц по достоинству, - отметила глава города Марина Трескова.