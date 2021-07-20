Пьяная тазовчанка, укусившая полицейского, отделалась штрафом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе осудили 30-летнюю местную жительницу. Она обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Происшествие случилось 27 марта. В тот день женщину задержали за совершение административных правонарушений и доставили в отделение. Однако на этом северянка не успокоилась и решила сбежать, но на ее пути встал оперативный дежурный. Разозлившись, тазовчанка несколько раз ударила полицейского, а затем укусила его за кисть руки.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа.

Напоминаем, что в скором времени будут судить еще одну жительницу района, обвиняемую в таком же преступлении. Женщина, находясь под действием алкоголя, избила сестру и ударила полицейского.