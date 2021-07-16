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Общество16 июля 2021 7:16

Пьяная тазовчанка, избившая сестру и полицейского, предстанет перед судом

Также она оскорбила стража порядка
Марина Прохорова
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Пьяная тазовчанка, избившая сестру и полицейского, предстанет перед судом

Пьяная тазовчанка, избившая сестру и полицейского, предстанет перед судом

Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 32-летнюю жительницу села Гыда. Она обвиняется в нападении на сотрудника полиции.

Все началось с того, что 24 июня в отделение поступил вызов от женщины, которая сообщила, что ее избила сестра, находящаяся в алкогольном опьянении.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции потребовали от подозреваемой проехать в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Однако женщина ответила агрессивным отказом, оскорбила одного из стражей порядка и нанесла ему удар ногой, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.