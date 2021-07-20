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Общество20 июля 2021 10:34

В Надымском районе осудят мужчину, по вине которого утонул его 5-месячный сын

Младенец находился в лодке, котора перевернулась
Марина Прохорова
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Фото: СУ СКР по ЯНАО

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе буду судить местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта, в результате чего погиб маленький ребенок (сын обвиняемого).

- Трагедия случилось 18 мая в десяти километрах от села Кутопьюган. В тот вечер малыш находился на борту моторной лодки «Казанка» вместе с матерью, также там присутствовала еще она семья с детьми - всего семь человек. На крутом повороте водитель судна не справился с управлением, из-за чего оно опрокинулось, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сам водитель и остальные пассажиры, в том числе трое детей, смогли выбраться из воды. Все пострадавшие - местные жители.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину и активно сотрудничал со следствием. Сейчас он дожидается судебного заседания.