«Опрокинулась лодка»: в Надымской районе 5-месячный малыш утонул в реке

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надымском районе проводится доследственная проверка по факту гибели 5-месячного ребенка.

Трагедия случилось 18 мая в 10 километрах от села Кутопьюган. В тот вечер малыш находился на борту моторной лодки «Казанка» вместе с родителям, также там присутствовала еще она семья с детьми. В какой-то момент водитель судна не справился с управлением, из-за чего оно опрокинулось. Все пострадавшие - местные жители.

- В настоящее время на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.