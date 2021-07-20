Главного дорожного застройщика Салехарда обвинили в невыплате зарплаты Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда обнаружила очередное нарушение в деятельности АО «Салехарддорстрой». На этот раз руководство не выплатило работникам долг по зарплате.

- Установлено, что перед 166 сотрудниками организации образовалась задолженность по зарплате за май текущего года на сумму свыше 7,8 млн. рублей, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю организации представление, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

На данный момент задолженность по заработной плате полностью погашена. Также работникам выплачена соответствующая компенсация, а виновные лица привлечены к ответственности.