АО «Салехарддорстрой» уличи в незаконном использовании нескольких помещений Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обнаружила нарушения в деятельности АО «Салехарддорстрой». Оказалось, что строительная компания незаконно использует несколько помещений.

- Установлено, что предприятие, несмотря на прекращение договора аренды муниципального имущества (двух административных зданий), продолжало их использование в отсутствие необходимых документов, - уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору акционерного общества представление, а также возбудил в отношении руководителя и его зама административные дела по ч. 2 ст. 5.5 «Об административных правонарушениях».

На данный момент все нарушения устранены, а виновным назначены штрафы на общую сумму 22 тысячи рублей.