В Новом Уренгое продолжается строительство медучреждения с детской поликлиникой и женской консультацией

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В Новом Уренгое продолжается строительство пятиэтажного здания, в котором будут находиться детская поликлиники и женская консультация. Медучреждение смогут посещать до тысячи ребят и до трехста женщин в день. Средства на строительство выделены в рамках Адресной инвестиционной программы округа.

На данный момент объект готов на 23%. Полностью завершено строительство фундамента и внешних стен. Сейчас здесь идут фасадные работы, обустройство кровли, наружных эвакуационных выходов, возведение внутренних стен, штукатурка, окраска, укладка линолеума и плитки, а также обустройство наружных и внутренних инженерных сетей.

В детской поликлинике будут вести приемы врачи-педиатры и узкие специалисты: невролог, офтальмолог, ЛОР, стоматолог, эндокринолог, кардиолог, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог и другие. Кроме консультативно-диагностического и педиатрических отделений, предусмотрены отделение медико-социальной помощи, оздоровительный центр с залом ЛФК, водолечебница и бассейн. Строительство будет произведено «под ключ» с установкой современного медицинского оборудования.

В женской консультации предусмотрены кабинеты врачей-гинекологов, терапевта, стоматолога, психотерапевта, а также маммографии, УЗИ и функциональной диагностики. Также запланировано оборудовать две малых операционных, блок физиотерапевтического лечения с кабинетами электросветолечения и лазеротерапии, а также помещения для обучения по уходу за новорожденными, лекционный зал для родителей, дневной стационар на 16 коек и зал ЛФК.

Получать медицинскую помощь новоуренгойцы будут в условиях «Бережливой поликлиники», главный принцип которой - экономия времени и забота о пациентах и медицинском персонале. Наглядная навигация и работа информационных технических средств помогут легко сориентироваться на месте, кроме того, в коридорах и залах будут находиться администраторы.

Стоит добавить, что сейчас в городе работают два педиатрических отделения, находящихся в разных частях города: в южной в отдельном здании и в северной в поликлинике №2, построенной в 1989 году. Строительство нового медучреждения позволит создать современные комфортные условия для пациентов.