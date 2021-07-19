В Лабытнанги помогут родителям малышей, которые не могут адаптироваться в детском коллективе

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги начнут проводить консультации для родителей малышей, которые еще только готовятся к поступлению в детский сад или испытывают трудности в адаптации в детском коллективе.

Это стало возможным благодаря проекту «ОБУЧАЯСЬ – ОБУЧАЮ», который разработал коллектив детского сада «Едэйко». Он стал победителем конкурса Минпросвещения России, набрав 96 баллов из 100, а также получил грант на сумму 975 тысяч рублей.

- Победа в конкурсе обеспечила дополнительные возможности для приобретения современного диагностического оборудования, причем провести диагностику развития малыша можно будет в любом удобном месте, - рассказала глава Лабытнанги Марина Трескова.

Также она уточнила, что «Едэйко» сможет обучить психологов работе по новейшим авторским методикам, позволяющим сформировать индивидуальные программы коррекции развития каждого ребенка.