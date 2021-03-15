В Лабытнанги завершилось объединение двух детских садов под названием «Едэйко»

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги завершился капитальный ремонт здания детского сада «Катюша», который объединили с другим дошкольным учреждением - «Сказка». Кроме того, рабочие облагородили территорию, а воспитатели - усовершенствовали развивающую программу. В итоге получился большой детский сад на 615 мест под общим названием «Едэйко».

- Оформление документов завершено. И сегодня в детском саду проходит тематический день: занятия, беседы с ребятами, игры, творческая деятельность - все посвящено Северу и Ямалу, даже меню отражает северный колорит, - рассказала глава города Марина Трескова.

Также она добавила, что утро в обновленном учреждении началось с ритуала повязывания цветных ленточек на ветки дерева. Это многовековая традиция разных народов мира, в том числе и проживающих на Крайнем Севере.

На память об этом дне для каждого воспитанника подготовили медаль с эмблемой детского сада и шоколадку с героем поэмы ненецкого писателя Л. В. Лапцуя «Едэйко», в честь которого и назван детский сад. Она рассказывает жизненную историю мальчика из семьи оленеводов.

Позже для родителей проведут экскурсию по обновленному детскому саду с новой концепцией.