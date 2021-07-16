В Лабытнанги ремонтируют дома по 25 адресам

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги продолжаются капитальный ремонт домов, в этом году работы ведутся по 25 адресам.

Специалисты уже начали приводить в порядок дом №27 по ул. Школьная. Здесь отремонтируют крышу, заменят системы теплоснабжения, водоснабжения и канализацию. Одновременно будут вестись работы по замене сетей электроснабжения и водоснабжения в соседнем доме - ул. Школьная, 31.

Также продолжается ремонт домов по следующим адресам: Школьная, 30; Первомайская, 27, Дзержинского, 4; Гагарина, 20.

Кроме того, еще четыре дома ремонтируют в Харпе. Также в поселке благоустраивают дворы и обновляют детские площадки.

- Держим связь со всеми подрядчиками. Одновременно ведем подготовку документов к следующему сезону капремонтов домов, - сообщила глава города Марина Трескова.