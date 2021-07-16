Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске ремонтируют Детскую школы искусств им. П.И. Чайковского. В этом году рабочие приведут в порядок кровлю и фасад.

Подрядчик уже заменил все окна, утеплил стены и сейчас производит пароизоляцию. В работе строители используют новые технологии: применяют полимерную гидроизоляционную мембрану для кровли, а также материал Alucobond - алюминиевые композитные панели, которые покрыты антикоррозийным слоем.

По словам главы города Алексея Романова, облик корпуса изменится, он станет более современным и разнообразит городскую эстетику.

В обновленном здании дети будут заниматься хореографией, вокалом и художественно-эстетическим развитием.

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