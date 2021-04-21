На ремонт домов в Ноябрьске потратят более 270 миллионов рублей

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске готовятся к ремонту многоквартирных домов. Согласно плану, на 14 зданиях отремонтируют крыши, у 19 - обновят фасады и приведут в порядок подвальные помещения, на восьми запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем.

- В настоящее время проводятся электронные аукционы по выбору подрядных организаций. По некоторым домам конкурсы состоялись, сейчас заключают договора, - рассказала начальник отдела капитальных ремонтов управления ЖКХТЭС Наталья Середа.

Всего в программе этого года 34 дома, по еще 14 будет разработана проектно-сметная документация. На все работы планируют потратить чуть более 272 миллионов рублей.

Напоминаем, что собственники домов могут сами влиять на сроки проведения ремонта. Получить консультации по этому вопросу можно по номеру телефона: 8 (3496) 361-027. Также порядок действий могут рассказать и в обслуживающей организации.