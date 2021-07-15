В Салехарде идет ремонт тринадцати дворов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройство дворов. За лето планируется привести в порядок 19 территорий. Сейчас работы ведутся на 13 участках.

Уже завершается ремонт в следующих дворах: ул. Гаврюшина, 17 и 17А; ул. Глазкова, 12; ул. Почтовая, 2; ул. Республики, 62 и 64; ул. Совхозная, 8; ул. Свердлова, 42 и 40А; ул. Трудовая, 14. На данный момент подрядная организация установила бордюрный камень и уложила новый асфальт. Далее будут установлены урны, обновлено освещение и завершится ремонт мусорных контейнерных площадок.

На ул. В. Подшибякина, 17 и 21, а также ул. Зои Космодемьянской, 33 подрядчик выполнил демонтаж существующих бетонных плит и установил бордюрный камень, в ближайшее время здесь появится новое дорожное покрытие.

- Решения о благоустройстве дворов принимались на собраниях собственников. В этом году в программу включены большие микрорайоны, предстоит значительный объем работ, - рассказал глава «Салехардской дирекции единого заказчика» Степан Федченко.

В ближайшее время специалисты приступят к ремонту еще шести дворов.