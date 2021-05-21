Фото: администрация Салехарда

За лето в Салехарде благоустроят девятнадцать дворов. Работы уже началось на улице Совхозная, 8: подрядчик установил бордюрный камень, а в ближайшее время уложит асфальт. Кстати, решение о благоустройстве принимались на собраниях собственников.

Отметим, что благоустройство дворов включают в себя ремонт проездов с укладкой асфальта, обустройство бордюров и тротуаров, установку урн и замену источников освещения.

В итоге этим летом обустроят дворы по следующим адресам: ул. Губкина, д. 6; ул. Подшибякина, д. 17; ул. Подшибякина, д. 21; ул. З. Космодемьянской, д. 33; ул. З. Космодемьянской, д. 35; ул. Глазкова, д. 12; ул. Свердлова, д. 42; ул. Совхозная, д. 8; ул. Гаврюшина, д. 17; ул. Республики, д. 64; ул. Трудовая, д. 14; ул. Гаврюшина, д. 17А; ул. Республики, д. 62; ул. Арктическая, д. 12 и 14; ул. Арктическая, д. 20; ул. Почтовая, д. 2; ул. Комсомольская, д. 11; ул. Свердлова, д. 40А; ул. Губкина, д. 8