В Салехарде завершается строительство инфекционного госпиталя на сто мест

Фото: www.salekhard.org

Главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин и Алексей Титовский посетили строящийся инфекционный госпиталь на сто мест в Салехарде.

На данный момент готовность объекта составляет порядка 75-80 процентов. Сдача запланирована на декабрь текущего года.

Сегодня в строительстве госпиталя участвуют более 200 человек. Как отметил глава окружной столицы, работы на объекте не прекращаются. В планах на текущий месяц - провести отделочные работы: штукатурка, шпатлевка и облицовка стен, устройство полов из керамогранита и линолеума. Кроме того, планируется завершить прокладку внутренних инженерных сетей.

В госпитале предусмотрены: реанимационное, дезинфекционное приемное и палатное отделения, административные и диагностические помещения, а также пищеблок и операционные. В том числе 40 двухместных палат, 10 одноместных для маломобильных граждан и 10 для интенсивной терапии.

-Все оборудование, которое было предусмотрено проектом, уже доставлено. Весной планируется установка дополнительной кислородной станции, которая сможет обеспечивать большее количество пациентов, - рассказал Алексей Титовский.