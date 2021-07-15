На Ямале режим повышенной готовности продлен до 30 сентября

Число заболевших продолжает расти Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале вновь продлили режим повышенной готовности до 30 сентября. Соответствующее изменения уже утвердил губернатор Дмитрий Артюхов в постановлении 29-ПГ.

Таким образом, гражданам из групп риска и старше 65 лет по-прежнему рекомендована самоизоляция. А при выходе из дома ямальцам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра и масочный режим.

Сохраняются ограничения на посещение общественных мест и проведение массовых мероприятий. Заполняемость кафе, ресторанов, спортзалов и кинотеатров не должна превышать 50%. Предприятия общепита могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00.

Кроме того, ограничивается посещение органов соцзащиты населения. В связи с этим сроки действия решений о признании граждан нуждающимися и индивидуальные программы, назначенные ранее, продлеваются до 30 сентября автоматически. Нужно лишь подать заявление.

Также напоминаем, что для въезда на территорию региона необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Также возможно показать QR-код, полученный на Госуслугах. Ограничения не коснутся граждан, имеющих прописку в автономном округе, и несовершеннолетних.