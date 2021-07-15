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Происшествия15 июля 2021 6:40

Житель Нового Уренгоя едва не зарубил гостя топором

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Житель Нового Уренгоя едва не зарубил гостя топором

Житель Нового Уренгоя едва не зарубил гостя топором

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое расследуют у головное дело с участием местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

- Было установлено, что происшествие случилось в ночь на 12 июля в доме по ул. Звездная. Все началось с того, что между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта 41-летний хозяин жилья схватил топор и нанес гостю несколько ударов в голову, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Разрешить конфликт удалось сотрудникам полиции, которые приехали на вызов, поступивший от сожительницы обвиняемого.

Сейчас 38-летнему потерпевшему оказывается помощь, а его обидчик заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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