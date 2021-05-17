В Ямальском районе осудят мужчину, который едва не зарезал гостей Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе буду судить местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Инцидент случился 3 мая в Яр-Сале. В тот день двое местных жителей - мужчина и женщина зашли в гости к своему знакомому, однако хозяин попросил их удалиться, но так как все участники происшествия были пьяны, между ними возник конфликт.

- Обвиняемый, вооружившись ножом, нанес гостю два удара в жизненно-важные органы. В это время женщина, испугавшись, что может стать следующей, вылезла через окно, а раненный самостоятельно вышел на улицу, где его увидели сельчане и доставили в больницу, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.