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Происшествия23 июня 2021 5:49

Педофил из Нового Уренгоя получил 18 лет колонии

Его жертвам было от 10 до 14 лет
Марина Прохорова
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Педофил из Нового Уренгоя получил 18 лет колонии

Педофил из Нового Уренгоя получил 18 лет колонии

Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили 49-летнего мужчину, обвиняемого по ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия).

Преступник оставался безнаказанным целых пять лет. С мая 2014 года по сентябрь 2019 года он совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении троих детей, проживавших по соседству. На тот момент пострадавшим было от 10 до 14 лет.

- В результате его преступных действий нарушено нормальное физическое и психологическое развитие детей, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

За свои злодеяния мужчина отправится в колонию строгого режима на 18 лет.

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