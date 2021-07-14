В Салехарде стартовал всеми любимый конкурс «Цветущий город»

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети
Глава Салехарда Алексей Титовский объявил о начале всеми любимого конкурса «Цветущий город». В нем могут участвовать все желающие, даже самые маленькие северяне.
- Приглашаю всех украсить цветами дворы, окна, балконы, крылечки и фасады. В прошлом году только от жителей поступило более ста красочных фотографий, - сообщил градоначальник.
Напоминаем, что участие могут принять не только жители, но и организации, компании и предприятия города, создав на близлежащей территории яркие цветочные композиции.
Итоги «Цветущего города »подведут в сентябре. Самых креативных участников ждут подарки, а для детей создана отдельная номинация.
Подробности конкурса и условия участия будут опубликованы позже на сайте городской администрации.