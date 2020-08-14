В Салехарде ландшафтные дизайнеры-любители взялись украшать город Фото: salekhard.org

Жители Салехарда и предприятия украшают город цветами. Местные любители изысканных клумб и оригинальных садовых участков продолжают отправлять фотографии для участия в конкурсе «Цветущий город».

В фотоальбоме в социальной сети ВКонтакте уже более 100 фотографий. Напомним, что в июле мэр Алексей Титовский дал старт конкурсу, чтобы выявить среди жителей многоквартирных и частных домов всех возрастов лучших ландшафтных дизайнеров-любителей.

Активно включились в конкурс и организации города. Проявить свою фантазию, оформив клумбу, палисадник, балкон, окно живыми цветами могут и салехардские ребята до 14 лет. Для них предусмотрена отдельная номинация «Маленький цветовод».

Фотографии, набравшие наибольшее число голосов по итогам двух площадок, становятся победителями. Итоги станут известны с 10 по 13 сентября. Награждение - на праздновании Дня города.