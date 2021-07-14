В Лабытнанги начался ремонт двух километров трассы, ведущей в мкр. Обской

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается ремонт дорог. Сейчас подрядная организация АО «Ямалавтодор» приступила к реконструкции двух километров трассы, ведущей в мкр. Обской: от АЗС по улице Автострадная до объездной дороги.

- О необходимости ремонта неоднократно просили жители, и мы выполняем работы с учетом ожиданий людей, - сообщила глава города Марина Трескова.

На данный момент специалисты занимаются укладкой чернового слоя асфальта, а после они выполнят монтаж линий освещения. В следующем году рабочие приведут в порядок другой участок трассы.

Отметим, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».