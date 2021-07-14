В Ноябрьске лихач на «Kia Rio» погиб, врезавшись в столб

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Ноябрьске произошло смертельное ДТП: погиб молодой водитель «Kia Rio». По предварительным данным, парень угнал машину и поехал кататься по городу, а в аварию попал, пытаясь скрыться от полицейских.

Информацию о случившемся подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Сообщение об аварии поступило 14 июля в 03:00 ночи. В районе дома №63 по ул. Ясная автомобиль «Kia Rio» врезался в столб. К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники, - сообщили в ведомстве.

В ГИБДД Ямала уточнили, что у водителя не было прав. Кроме того, он не был пристегнут ремнем безопасности. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники полиции.

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