На подъезде к Ханымею перевернулась иномарка

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария случилась 13 июля на 40 километре автодороги Подъезд к п. Ханымей.

- ДТП произошло в 19:15 вечера. Водитель, находящийся за рулем «Kia Rio», не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные условия, в результате чего съехал с дороги и опрокинулся, - добавили в ведомстве.

Сам мужчин получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале случилось восемь аварий, а с начала года - 2 643, в которых 12 человек погибли и 148 получили травмы, в том числе 12 детей.