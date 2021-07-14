Железнодорожный вокзал в Коротчаево полностью оборудуют для маломобильных граждан

Фото: правительство ЯНАО

В Коротчаево (отдаленном районе Нового Уренгоя) продолжается реконструкция железнодорожного вокзала. На сегодняшний день там полностью заменены кровля, окна и витражи, а также проведена система отопления. Сейчас специалисты заняты электромонтажными работами, установкой приточно-вытяжной системы, покрытием стен и террасы, а также утеплением и отделкой фасадов.

По просьбам жителей претерпела изменения и внутренняя планировка. Так, увеличен зал ожидания со 100 до 130 мест и появятся две комнаты отдыха. Кроме того, будут установлены пандусы и специальное оборудование для слабослышащих и слабовидящих людей.

- Скоро начнем внутреннюю отделку с использованием самых современных композитных материалов. До конца сентября планируем завершить капитальный ремонт, - рассказал заместитель генерального директора ООО «СеверСтройСервис» Элбек Цулаев.

Не обойдут вниманием и прилегающую территорию. Строители заасфальтируют перрон, подготовят участки для озеленения, проложат тротуары и установят новые бордюры.

Отметим, что станция Коротчаево является связующим звеном между полигоном Ямальской железнодорожной компании и большой сетью железных дорог России.

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