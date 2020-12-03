В Коротчаево строят бассейн и ледовый корт

Фото: администрация Нового Уренгоя

Замглавы Нового Уренгоя Михаил Терещенко прибыл в Коротчаево с рабочим визитом, где оценил ход работ на строящихся социальных объектах.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в районе возводят два детских сада. Сейчас здания находятся на завершающем этапе, их готовность составляет 65-70 процентов, идет внутренняя отделка помещений.

После открытия учреждения смогут принять около 500 детей. Современные корпусы позволят избавиться от ветхих деревянных садиков.

Также при поддержке губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Коротчаево возводят бассейн и ледовый корт. На данный момент уже построена водяная чаша и завершается строительство общего каркаса спортивного зала.

Напоминаем, что в Коротчаево идет активная подготовка к Новому году. На центральной площади началось строительство ледового городка. В скором времени здесь вырастут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символ наступающего года - Бычок, сказочная карета, лабиринт и ледовая горка. Улицы района украсят яркие световые композиции.