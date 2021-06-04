В Лабытнанги осудят местного жителя, который украл деньги и оскорбил Росгвардейцев Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить местного жителя, обвиняемого в краже денег с банковской карты и оскорблении сотрудников Росгвардии.

Все началось 1 апреля 2021 года, кода подсудимый отправился в магазин, чтобы купить алкоголь. Расплатиться за спиртное он собирался картой, которую получил от своего знакомого, но все пошло не по плану. Оказавшись в магазине, мужчина, уже будучи пьяным, повздорил с продавщицей, а после был задержан Росгвардейцами за административное правонарушение. Недовольный случившимся, обвиняемый высказал в их адрес различные оскорбления.

После окончания административного ареста мужчина решил снова пойти в магазин, однако за покупки он расплатился той самой картой, которую получил от знакомого. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Сейчас он дожидается решения суда.