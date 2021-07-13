В Пангодах появится спортивная площадка и футбольное поле

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В Надымском районе полным ходом идут работы по благоустройству. Вместе с городом преображаются и небольшие населенные пункты. Так, в поселке Пангоды уже высажено более пяти тысяч саженцев петуний и бархатцев, а общая площадь клумб составляет 1 600 кв. метров.

Также планируется установить вазоны в общественных местах: по улице Ленина, в Сквере имени Ремизова и на прилегающей территории возле мемориала «Журавли».

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Также в поселке ведется строительство спортивно-игровой площадки на улице Звездная. Проект предусматривает наличие спортивных тренажеров и футбольного поля, тротуаров, экопарковки, ограждения и освещения.

- Работы разделены на два этапа. В рамках первого уже закончена планировка и разбивка территории. Сейчас представители подрядчика приступили к прокладке кабеля уличного освещения, а также подготовке основания для устройства экопарковки, - рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Что касается второго этапа, то сейчас ведется монтаж бордюрного камня, а также подготовка основания футбольного поля для укладки резиновой плитки.