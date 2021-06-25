Фото: личная страница Дмитрия Жаромского в соцсетях

В Надыме полным ходом идут работы по благоустройству. Об этом сообщил глава города и района Дмитрий Жаромских.

Так, на центральных улицах и во дворах жилых домов проводятся уборки залежавшегося мусора, покос травы, окрашивание заборов и тротуаров, посадка газонов и цветов.

Также в городе ведется ремонт на улице Зверева, Проездах №5 и №6. Кроме того, работы начались на улице Топчева в районе дома № 10. Напоминаем, что недавно власти встретились с жителями этого района, которые обратились с просьбой благоустроить его территорию.

- Сейчас ремонтно-восстановительные работы находятся на начальном этап: сняты плиты, ведутся земляные работы. В Сквере им. Ю. Топчева будут установлены скамейки и урны, - сообщил Дмитрий Жаромских.

Также отметим, что в этом году в городе установят более двухста урн, кроме того, продолжается озеленение и высадка цветов.