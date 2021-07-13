В популярном месте отдыха салехардцев «Горка-парк» появится склон для катания на тюбингах летом

Фото: администрация Салехарда

В популярном месте отдыха салехардцев «Горка-парк» появится склон с всесезонным покрытием. Так что теперь любители тюбинга смогут кататься не только зимой.

- Для спуска планируется обустроить три трассы длиной до 80 метров и одну подъемную с искусственным покрытием, - рассказали в администрации города.

По словам автора проекта и руководителя общественной организации «Экстрим-прогресс» Василия Моргунова, в скором времени подрядчик приступит к работе по установке реечных фасадов на здание и склона для круглогодичного катания. Работы завершатся в сентябре.

Кроме того, в рамках капитального ремонта дорог возле центра обустроят большую парковку на 23 автомобиля.

Напоминаем, что благоустройство «Горка-парк» ведется в рамках проекта «Уютный Ямал». По итогам голосования инициатива получила максимальную поддержку жителей, набрав 5 494 голоса.