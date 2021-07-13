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Происшествия13 июля 2021 8:17

Ноябрянка перевела мошенникам через банкомат более 713 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Ноябрянка перевела мошенникам через банкомат более 713 тысяч рублей

Ноябрянка перевела мошенникам через банкомат более 713 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьская обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам потерпевшей, она лишилась более 317 тысяч рублей.

- Было установлено, что женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Далее они убедили ноябрянку снять все сбережения и перевести на «безопасный счет». По их словам, это было необходимо для предотвращения кражи и помощи в поимке мошенников, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Напоминаем, что недавно аферисты развели жителя Муравленко, также представившись полицейскими, но схема обмана была совершенно иной.