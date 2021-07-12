Мошенник обманул жителя Муравленко, представившись сотрудником полиции

Мошенники обманули жителя Муравленко, представившись полицейскими Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам потерпевшего, аферист представился сотрудником правоохранительных органов и попросил пополнить баланс мобильного телефона.

- В ходе проверки было установлено, что мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Далее он попросил подъехать в отделение, чтобы переустановить оперативную систему на ноутбуке. Когда мужчина был в пути, злоумышленник позвонил вновь, на это раз он попросил пополнить баланс мобильного телефона, обещая вернуть деньги при встрече, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Согласившись, гражданин перевел на три номера 10 тысяч рублей, после чего собеседник перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника обманувшего северянина. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».