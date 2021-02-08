Московские эксперты разработают новую концепцию для салехардского рынка «Дары Ямала»

Фото: личная страница Алексея Титовского в Instagram

Глава Салехарда Алексей Титовский сообщил в своем Instagram о предстоящей реконструкции рынка «Дары Ямала».

-Накануне встретились с руководством Даниловского рынка в Москве - это одна из самых успешных в России бизнес-моделей. Посмотрели, как выстроена работа и договорились о сотрудничестве в разработке концепции, - рассказал градоначальник.

В ближайшее время к нам в окружную столицу приедут представители компании, чтобы на месте познакомиться с объемом работ и оценить масштаб реконструкции. Главная цель - сделать рынок привлекательным для покупателей, повысить сервис и расширить ассортимент продукции, в частности, наших производителей.

Отметим, что «Дары Ямала» - это одна из достопримечательностей Салехарда и настоящая визитная карточка, а потому должен соответствовать всем современным тенденциям.