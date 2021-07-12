Предстоящей зимой в Новом Уренгое построят ледовый городок по сказкам К.И. Чуковского

Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя выбрали тематику ледового городка предстоящей зимы. В голосовании, которое проходило на портале «Живем на Севере», безоговорочную победу одержал вариант «Сказки К.И. Чуковского» - 72%.

- Его произведения любимы не только детьми, но и взрослыми. «Доктор Айболит», «Мойдодыр», «Муха Цокотуха», «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Бармалей», «Путаница» и «Тараканище» - эти сказки Чуковского прочно вписаны в золотой фонд детской литературы. Именно с них почти все дети вступают в мир литературы и самостоятельного чтения, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что в следующем году исполняется 140 лет со дня рождения писателя. Чуковский был не только автором детских сказок в стихах и прозе, но и поэтом, публицистом, критиком, переводчиком, литературоведом, а также почетным доктором литературы Оксфордского университета.

Напоминаем, что в прошлом году темой ледового городка стал «Бескрайний космос».