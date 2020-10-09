«Бескрайний космос»: жители Нового Уренгоя выбрали тему ледового городка

Жители Нового Уренгоя проведут новогодние праздники в «Бескрайном космосе» Фото: pixabay.com

В Новом Уренгое завершилось голосование по выбору тематики ледового городка, который развернётся на городской площади в преддверии новогодних праздников.

Опрос проходил с 22 сентября по 5 октября на информационном портале «Живём на Севере».

Наибольшее число голосов набрала тема «Бескрайний космос» - 331. Далее расположились: «Волшебник изумрудного города» - 154, «Снежная королева» - 110, «Алиса в Стране чудес» - 88, «Атлантида» - 70 и «Город мастеров» - 11.

Итоги голосования переданы для разработки проекта в Управление градостроительства и архитектуры.

Напоминаем, что региональная столица тоже начала готовиться к празднику. Жители Салехарда смогут посетить рождественскую ярмарку и прогуляться вдоль светящиеся конструкции в виде новогодних деревьев.