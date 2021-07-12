Ямальские археологи нашли древний топор и фрагмент винта от замка старинного ружья

Фото: Научный центр изучения Арктики

Сотрудники Научного центра изучения Арктики обнаружили новые артефакты. Они нашли орнаментированный топор и фрагмент винта от кремневого замка старинного ружья. По словам археологов, предполагаемый возраст находок - 17 век.

Артефакты обнаружили на территории Рунимов. Это один из аборигенных городков 16 - 19 веков, отмеченных в многочисленных письменных и картографических источниках, и составляющие реестр так называемых «городков Обдорских». Отметим, что артефакты были получены практически с поверхности исследуемой территории.

Фото: Научный центр изучения Арктики

Кроме того, ученым удалось отыскать Полуйский Городок. На городке находился мощный слой из щепы, который и стал препятствием для его полного уничтожения. Известное ранее под таким же названием поселение, расположенное в черте Салехард, в старину именовалось Носовым или Полуйским Мысовым городком.

Таким образом, местонахождение обоих Полуйских городков теперь можно считать установленным.