Ямальские археологи нашли женский перстень 18-19 веков

Фото: Научный центр изучения Арктики

Сотрудники Научного центра изучения Арктики нашли вблизи Лабытнанги женский перстень 18-19 веков. По словам археологов, он был обнаружен на поселении Князь-Пугол, где сейчас работает отряд.

- Установить более точную дату получится после тщательного изучения. В данный момент ученые продолжают работать на поселении Князь-Пугол. Археологи выполнили съемку топографического плана и установили границы распространения культурного слоя при помощи закладки стратиграфических шурфов, - сообщили в центра.

Отметим, что историко-археологические исследования направлены на поиск Обских городков 16-19 веков в нижнем течении Оби Приуральского и Шурышкарского районов. Они указаны на чертежах тобольского картографа Семена Ремезова и в других письменных источниках.

Кстати, часть из этих городков уже являются археологическими памятниками: Войкарский городок, Пельвожский и Питлярский. На данный момент еще порядка десяти населенных пунктов не найдены.