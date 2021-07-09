В Тарко-Сале впервые проводят санитарную подрезку деревьев

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

В Тарко-Сале продолжаются работы по благоустройству, об этом сообщил глава города Антон Колодин. Сейчас на улицах выполняется санитарная подрезка веток и сучьев деревьев, растущих вдоль тротуаров и в скверах. Отметим, что такие работы проводятся впервые.

- Оформлением крон деревьев занимаются профильные службы с коллегами из лесотехнического университета. Правильный срез закладывает форму последующего роста ветвей, что придает общий ухоженный вид зеленым насаждениям. Такая работа проводится в рамках новой концепции озеленения, - рассказал градоначальник.

Также в городе и Прибрежном парке высажены новые клумбы, начались работы по формированию новых зеленых территорий - около 45 участков. Для этого завозится торф, на котором планируют вырастить траву. Это позволит сократить количество песка в городе.

Кроме того, запланирован масштабный ремонт и покраска тротуарных ограждений.