В Тарко-Сале высадят более 110 тысяч цветов

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается озеленение. Этим летом на городских улицах высадят более 110 тысяч различных цветов, а также порядка десяти видов кустарников и деревьев.

Работой по устройству и содержанию растений занимается бригада специалистов из Сургута. Они высаживают бархатцы, бегонию, петунию, сальвию, виолу и другие цветы.

Все растения заблаговременно подготовили к суровому ямальскому климату еще в теплицах, кроме того, озеленители выбрали самые устойчивые к холодным температурам цветы. Например, ампельные петунии способны перенести даже кратковременные заморозки.

Также этим летом преобразятся газоны - их засеивают свежей травой.

Работы по озеленению стартовали во всех населенных пунктах района, как только это позволила погода.