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Общество1 июля 2021 7:07

В Тарко-Сале высадят более 110 тысяч цветов

Все они устойчивы к холодам
Марина Прохорова
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Фото: администрация Пуровского района

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале продолжается озеленение. Этим летом на городских улицах высадят более 110 тысяч различных цветов, а также порядка десяти видов кустарников и деревьев.

Работой по устройству и содержанию растений занимается бригада специалистов из Сургута. Они высаживают бархатцы, бегонию, петунию, сальвию, виолу и другие цветы.

Все растения заблаговременно подготовили к суровому ямальскому климату еще в теплицах, кроме того, озеленители выбрали самые устойчивые к холодным температурам цветы. Например, ампельные петунии способны перенести даже кратковременные заморозки.

Также этим летом преобразятся газоны - их засеивают свежей травой.

Работы по озеленению стартовали во всех населенных пунктах района, как только это позволила погода.