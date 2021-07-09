Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое изменился маршрут трех автобусов. По сообщению городской администрации, это номера №1, 7 и 13.

- В связи с открытием участка дороги по ул. Сибирская (от ул. Арктическая до ул. Крайняя) автобус № 7 вернулись на свой прежний маршрут. Теперь он снова проезжают мимо ТЦ «Солнечный» по ул. Сибирская, - рассказали в мэрии.

По этой же улице в сторону аэропорта и обратно будут направляться автобусы № 1 и 13.

Обращаем внимание, что с изменением маршрутов изменилось и расписание. Обновленная информация размещено на остановочных павильонах и официальном сайте МУПАТ.

Ниже можно посмотреть временные схемы автобусов №1 и 13.

Фото: администрация Нового Уренгоя

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