В Новом Уренгоя начался сезон ремонта дорог Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое начался сезон ремонта дорог. Так, для ямочного ремонта власти закупили 30 тонн холодного асфальтобетона.

Первыми на очереди - улицы Сибирская, Центральная магистраль и Дружба Народов, затем рабочие займутся улицу Таежная. Также в порядок приведут участки автодороги по улицам Подшибякина (участок 2), Дружба Народов (от Мира до 70 лет Октября) и проспект Ленинградский. Будут отремонтированы проезд от улицы Мира до улицы К.Ф. Ватолина (мкр. Восточный), внутриквартальные проезды по улицам 26 съезда КПСС, Интернациональная и Геологоразведчиков.

Кроме того, проведут капитальный ремонт шести участков автодорог. Преобразятся проезды в мкр. Восточный, д.6/3, 6/3А, 6/4, 6/4А, 6/4Б, 6/5, 1/6, 2/1, мкр. Приозерный, д.11, 11/1, 12, а также д. 2 3 по улице Ямбургская.

Изменится и улица Индустриальная: появятся подъездные пути к детскому саду «Виниклюзия».

Также преобразится мкр. Энтузиастов между улицами Ямальская и Юбилейная. Предусмотрено строительство внутриквартальных проездов и комплексное благоустройство придомовой территории: организация отвода ливневых вод, строительство игровых площадок и обустройство уличного освещения.

Продолжится реконструкцию участка автомобильной дороги Коротчаево - Новый Уренгой. Завершится строительство улицы Нефтяников в Коротчаево.