Жители Тюменской области все чаще интересуются вопросами энергопотребления

Фото: «Россети Тюмень»

Жители Тюменской области все чаще стали обращаться за консультациями к специалистам «Россети Тюмень». С начала года энергетики приняли более 55 тысяч обращений, а это на 2% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего граждан интересует вопрос энергопотребления. Так, более тысячи потребителей направили запросы, связанные с организацией коммерческого учета электроэнергии, в том числе установкой и заменой счетчиков. Кстати, эту услугу специалисты компании предоставляют под ключ: устанавливают новый счетчик, самостоятельно оформляют все необходимые документы и передают информацию в энергосбытовую компанию. А остальные порядка тысячи обращений были связаны с технологическим присоединением к электрическим сетям.

В данный момент прием клиентов в центрах обслуживания компании временно приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому основными каналами связи между энергетиками и потребителями стали интернет и телефонная связь. Отметим, что дистанционный формат общения оказался весьма продуктивен.

Самым популярным способом связи стал телефон контакт-центра компании 8-800-220-0-220.

Следующими по рейтингу востребованности идут различные приложения и сайты. Так, через онлайн-площадки светлаястрана.рф и портал-тп.рф в компанию поступило 5 264 различных заявки, что на 60 % больше, чем в 2020 году. Также набирает популярность и мобильное приложение «Россети - личный кабинет», доступное пользователям Android и IOs. Через этот канал связи энергокомпания приняла порядка трехсот обращений.