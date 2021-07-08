Фото: "Волонтеры-медики".

Ноябрянка Милана Зандукаева, она же руководитель ямальских волонтеров-медиков, назначена координатором общественного движения в УрФО, сообщили в городской администрации. Документ о назначении северянки подписала председатель всероссийского движения Мария Якунчикова.

Теперь девушка руководит добровольцами сразу шести субъектов: Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО.

Сейчас Милана знакомится со своими обязанностями и привыкает к новой должности.

- Я не думаю, что на Ямале что-то кардинально поменяется. У нас будут масштабные проекты, которые мы начнем развивать по всему УрФО, теперь будет более систематизированная работа, совместно со всем Уралом. В моей зоне ответственности шесть регионов, самый большой, как мы знаем, это Свердловская область, - рассказала девушка.

Кстати, с резким увеличением заболеваемости, волонтеры-медики активно включились в работу. Сейчас они развозят ноябрянам наборы лекарств и работают на прививочных пунктах, где измеряют температуру, помогают горожанам заполнить документы и следят за их состоянием после вакцинации.