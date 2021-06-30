На Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ
Фото: Ольга Крыльцова
На Ямале прошло заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение возобновить выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ.
Напоминаем, что региональная мера поддержки действовала с прошлого лета и до конца весны текущего года - за это время ямальцы получили 231 630 наборов. Сейчас на складах больниц осталось достаточное число комплектов, которые помогут сдержать вновь растущую заболеваемость.
Выдавать лекарства будет непосредственно участковый терапевт - либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача на дом. Всего сформировано шесть видов наборов: два для взрослых и четыре для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). Половина наборов включает в себя антибиотики.
Отметим, что количество препаратов рассчитано на один курс лечения: противовирусный набор на 5 дней, набор с антибиотиками - на 6.