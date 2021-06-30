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Здоровье30 июня 2021 10:35

На Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ

На складах больниц осталось достаточное число комплектов
Марина Прохорова
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На Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ

На Ямале возобновили выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ

Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале прошло заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом, на котором было принято решение возобновить выдачу бесплатных лекарственных наборов для больных ОРВИ.

Напоминаем, что региональная мера поддержки действовала с прошлого лета и до конца весны текущего года - за это время ямальцы получили 231 630 наборов. Сейчас на складах больниц осталось достаточное число комплектов, которые помогут сдержать вновь растущую заболеваемость.

Выдавать лекарства будет непосредственно участковый терапевт - либо при первичном обращении пациента, либо во время вызова врача на дом. Всего сформировано шесть видов наборов: два для взрослых и четыре для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). Половина наборов включает в себя антибиотики.

Отметим, что количество препаратов рассчитано на один курс лечения: противовирусный набор на 5 дней, набор с антибиотиками - на 6.