Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое возобновил работу волонтерский штаб #МыВместе, сообщили в администрации города.

- Теперь люди из группы риска, находящиеся на самоизоляции, пожилые и инвалиды могут подать заявку на доставку продуктов и лекарств. Всю помощь волонтеры оказывают бесплатно, а покупки в магазине или аптеке оплачивает заявитель, - добавили в мэрии.

Заявки принимаются по телефону горячей линии: 8(800)200-34-11 или 94-74-00. Штаб работает с 09:00 до 18:00.

Напоминаем, что с начала пандемии новоуренгойские волонтеры трудились не покладая рук. С марта прошлого года они выполнили более трех с половиной тысяч заявок на доставку продуктов.