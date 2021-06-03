В Новом Уренгое завершились работы по устройства фундамента для терминала аэропорта

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил строительную площадку нового терминала аэропорта. Планируется, что он будет оснащен телескопическими трапами и бас-гейтом (тоннелем для автобусов) расположенным в здании.Также собираются построить парковку на 300 мест.

Подрядчиком выступает турецкая фирма ООО «Лимакмаращстрой» (Limak Marash) с большим опытом работы. Строители идут по графику, построить здание должны за два года.

Уже завершены работы по устройству фундамента: забито 1 107 свай и залито 3 000 куб. м. бетона. Смонтированы основные колонны, далее - металлокаркас. Также идет прокладка коммуникации к терминалу: теплосети, водопровод и линии электропитания. К осени строители закроют тепловой контур и подадут тепло на объект, а зимой начнутся внутренние работы.

Параллельно идет строительство новых зданий аварийно-спасательной службы площадью 2 100 кв. м. и котельной мощностью 20 мВт, которая будет обеспечивать питание терминала.

Напоминаем, что стройка ведется на средства частного инвестора. Это первый аэропорт в России, который возводят в рамках концессионного соглашения. Его подписали между правительством округа и управляющей компанией «Аэропорты регионов».