В Лабытнанги отремонтируют участок дороги, ведущий в микрорайон Обской

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Лабытнанги продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно планам на 2021 год, один из главных объектов ремонта - участок дороги, ведущий в отдаленный микрорайон Обской. Его длинна - почти два километра.

Напомним, что в 2019 году на участке от АЗС по улице Автострадная, ведущей в сторону микрорайона, было смонтировано 0,62 километра линий электроосвещения. Средства на это были выделены в рамках того же нацпроекта.

Как рассказала начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства управления ЖКХ Елена Бурделюк, на сегодняшний день уже подготовлена необходимая контрактная документация. Летом следующего года его приведут в должное состояние, разметка будет нанесена пластиком.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году ремонт запланирован на 32 километрах региональных трасс и семи в городских агломерациях.

Лабытнанги - один из муниципалитетов, где пройдут самые масштабные работы.