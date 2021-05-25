В Надыме благоустроят дворы по ул. Топчева

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсетях

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских провел выездной прием по обращению жительницы одного из городских домов на улице Топчева.

- Вместе с коллегами осмотрели дворовые территории микрорайона, обозначили участки, где необходимо срочно провести работы - уже в этом году. В первую очередь это проезжие части и тротуары. Особое внимание уделили детской площадке и скверу, решили сделать его более уютным и ухоженным: установим скамейки и урны для мусора, - сообщил градоначальник.

Также он предложили жителям выбрать, как использовать запустевшую часть двора. Все желающие могут принять участие в разработке проекта, будь то спортивная площадка, хоккейный каток или небольшой сад для прогулок.